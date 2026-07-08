L’Atalanta e i tifosi nel mondo | ecco Ibrahim montenegrino in Germania Conquistato da quel 5-0 al Milan

Da ecodibergamo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 22 dicembre 2019, l’Atalanta ha battuto il Milan con un risultato di 5-0, una vittoria che ha lasciato un segno tra i tifosi. Tra loro c’è un montenegrino residente in Germania, Ibrahim, che ha assistito alla partita. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, che ricordano ancora quel match come uno dei momenti più significativi. Ibrahim ha dichiarato di essere stato conquistato da quel risultato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I l 22 dicembre 2019 è una data storica. È la giornata della travolgente vittoria dell’Atalanta sul Milan, un incredibile 5-0. Per tutti i tifosi è stata una partita memorabile. Per qualcuno, che quel giorno atalantino ancora non lo era, è stata una gara, se possibile, ancor più carica di significato: vedere una squadra provinciale annichilire una big storica del calcio italiano, mostrando idee, intensità, fame, coraggio, è stato un vero colpo di fulmine. Così è scattata la scintilla in Ibrahim Balota, 22enne montenegrino che, fino a quel giorno, poco, o forse nulla, sapeva dell’Atalanta. Per raccontare la sua storia dobbiamo andare in Germania, precisamente a Ulm, città dove nel 2020 si è trasferito da Podgorica, anche se è originario di Rožaje, città dell’est del Montenegro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

l8217atalanta e i tifosi nel mondo ecco ibrahim montenegrino in germania conquistato da quel 5 0 al milan
© Ecodibergamo.it - L’Atalanta e i tifosi nel mondo: ecco Ibrahim, montenegrino in Germania. «Conquistato da quel 5-0 al Milan»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Atalanta e i tifosi nel mondo. Che squadra ama il sagrestano di Cochabamba? Una sola, ovviamente

Allegri al Milan: voglia di restare e segnale ai tifosi per l’AtalantaL'allenatore del Milan ha manifestato la volontà di rimanere sulla panchina del club, inviando un messaggio ai tifosi in vista della partita contro...

Argomenti più discussi: L’Atalanta e i tifosi nel mondo: ecco Ibrahim, montenegrino in Germania. Conquistato da quel 5-0 al Milan; Il quadro completo degli allenatori della prossima Serie A; Cambio di maglia per Perillo: l’attaccante pratese si trasferisce all’Atalanta; Alessandro Bastoni, chi è difensore dell'Inter indagato per prostituzione minorile.

conquistato da l atalanta e iL’Atalanta e i tifosi nel mondo: ecco Ibrahim, montenegrino in Germania. Conquistato da quel 5-0 al MilanI l 22 dicembre 2019 è una data storica. È la giornata della travolgente vittoria dell’Atalanta sul Milan, un incredibile 5-0. Per tutti i tifosi è stata una partita memorabile. Per qualcuno, che quel ... ecodibergamo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web