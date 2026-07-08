Il 22 dicembre 2019, l’Atalanta ha battuto il Milan con un risultato di 5-0, una vittoria che ha lasciato un segno tra i tifosi. Tra loro c’è un montenegrino residente in Germania, Ibrahim, che ha assistito alla partita. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, che ricordano ancora quel match come uno dei momenti più significativi. Ibrahim ha dichiarato di essere stato conquistato da quel risultato.

I l 22 dicembre 2019 è una data storica. È la giornata della travolgente vittoria dell’Atalanta sul Milan, un incredibile 5-0. Per tutti i tifosi è stata una partita memorabile. Per qualcuno, che quel giorno atalantino ancora non lo era, è stata una gara, se possibile, ancor più carica di significato: vedere una squadra provinciale annichilire una big storica del calcio italiano, mostrando idee, intensità, fame, coraggio, è stato un vero colpo di fulmine. Così è scattata la scintilla in Ibrahim Balota, 22enne montenegrino che, fino a quel giorno, poco, o forse nulla, sapeva dell’Atalanta. Per raccontare la sua storia dobbiamo andare in Germania, precisamente a Ulm, città dove nel 2020 si è trasferito da Podgorica, anche se è originario di Rožaje, città dell’est del Montenegro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Ecodibergamo.it - L’Atalanta e i tifosi nel mondo: ecco Ibrahim, montenegrino in Germania. «Conquistato da quel 5-0 al Milan»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Atalanta e i tifosi nel mondo. Che squadra ama il sagrestano di Cochabamba? Una sola, ovviamente

Allegri al Milan: voglia di restare e segnale ai tifosi per l’AtalantaL'allenatore del Milan ha manifestato la volontà di rimanere sulla panchina del club, inviando un messaggio ai tifosi in vista della partita contro...

Argomenti più discussi: L’Atalanta e i tifosi nel mondo: ecco Ibrahim, montenegrino in Germania. Conquistato da quel 5-0 al Milan; Il quadro completo degli allenatori della prossima Serie A; Cambio di maglia per Perillo: l’attaccante pratese si trasferisce all’Atalanta; Alessandro Bastoni, chi è difensore dell'Inter indagato per prostituzione minorile.

Simone Fautario lascia l’Inter chiudendo in bellezza la sua esperienza in nerazzurro, con tre titoli conquistati nelle giovanili. Dal prossimo anno allenerà per l’Atalanta. x.com

[Cohen] Calvelli inizialmente ha spinto per Rangnick, ed è stato lui a suggerire il nome di Glasner al Milan. Durante l'incontro, durato ore, Calvelli è stato conquistato dall'allenatore austriaco e ora sta spingendo affinché il Milan finalizzi un accordo con l'austria reddit

L’Atalanta e i tifosi nel mondo: ecco Ibrahim, montenegrino in Germania. Conquistato da quel 5-0 al MilanI l 22 dicembre 2019 è una data storica. È la giornata della travolgente vittoria dell’Atalanta sul Milan, un incredibile 5-0. Per tutti i tifosi è stata una partita memorabile. Per qualcuno, che quel ... ecodibergamo.it