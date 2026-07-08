A San Mauro Pascoli si è tenuto in Comune un primo e importante incontro ufficiale tra le rappresentanti dell’associazione ‘Le Rose di Oriana’ e il sindaco Moris Guidi. Al centro del colloquio, la presentazione ufficiale del sodalizio e l’illustrazione delle tante offerte, attività e opportunità che l’associazione mette a disposizione del territorio. Un confronto estremamente costruttivo e collaborativo. Il sindaco Guidi ha ascoltato con grande attenzione i progetti in cantiere, offrendo preziosi spunti di riflessione e suggerimenti mirati per integrare al meglio le iniziative associative con le esigenze del tessuto locale. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio pieno gradimento per il valore sociale della proposta, assicurando il massimo appoggio del Comune alle attività che si snoderanno lungo tutto l’arco dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’associazione ’Le Rose di Oriana’ ha presentato i suoi progetti al sindaco

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