Lario Reti Holding e Acqua&Sole | l' economia circolare che rigenera il territorio

Notizia in breve

Un'azienda di gestione idrica ha avviato un progetto di economia circolare con un'altra società locale, coinvolgendo il riutilizzo delle risorse e la riduzione degli sprechi. L'iniziativa prevede il trattamento e il riciclo delle acque reflue, con interventi diretti sul territorio per migliorare la qualità ambientale. Sono stati installati sistemi di recupero e riuso delle acque, riducendo l’utilizzo di risorse nuove e limitando l’impatto ambientale. L’operazione si inquadra in pratiche di sostenibilità e tutela dell’ambiente.