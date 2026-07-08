Lario Reti Holding e Acqua&Sole | l' economia circolare che rigenera il territorio
Un'azienda di gestione idrica ha avviato un progetto di economia circolare con un'altra società locale, coinvolgendo il riutilizzo delle risorse e la riduzione degli sprechi. L'iniziativa prevede il trattamento e il riciclo delle acque reflue, con interventi diretti sul territorio per migliorare la qualità ambientale. Sono stati installati sistemi di recupero e riuso delle acque, riducendo l’utilizzo di risorse nuove e limitando l’impatto ambientale. L’operazione si inquadra in pratiche di sostenibilità e tutela dell’ambiente.
La tutela dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse non sono più solo obiettivi teorici, ma realtà concrete che impattano positivamente sul nostro territorio. In questo contesto, anche ciò che comunemente viene percepito come un rifiuto può trasformarsi in una nuova risorsa, generando valore ambientale ed energetico. I dati complessivi dimostrano come i residui e i fanghi derivanti dai processi di depurazione vengano interamente valorizzati all'interno di un perfetto modello di simbiosi industriale ed economia circolare, nel quale gli scarti cessano di essere tali e diventano materie utili per nuovi processi produttivi. L'efficacia degli investimenti sugli impianti e la sinergia strategica trovano la loro massima espressione nei dati storici di smaltimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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