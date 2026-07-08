Velardi e Testa hanno ammesso di aver fatto parte del Partito Comunista Italiano, presentando il loro libro “Siamo stati iscritti al Pci” in una sala della Fondazione An. La presentazione si è svolta alla presenza di pubblico e si è concentrata sulla loro esperienza passata. La discussione si è focalizzata sui loro trascorsi politici, senza ulteriori commenti o contestazioni. La sala, dedicata a un ex segretario del MSI, ha ospitato l’evento senza incidenti.

Claudio Velardi e Chicco Testa hanno presentato il loro libro Siamo stati iscritti al Pci (Liberilibri) nella sala convegni della Fondazione An, storicamente intitolata al segretario del Msi Augusto De Marsanich. Una circostanza piuttosto simbolica. A discuterne con gli autori c’erano Piero Sansonetti, Italo Bocchino, Antonio Giordano, Gennaro Sangiuliano e Annalisa Terranova. Percorsi di destra e di sinistra allo specchio. È andata che qualche disaccordo c’è stato tra Sansonetti e Testa e Velardi da un lato e Bocchino e Terranova dall’altro, rispettivamente sul bilancio dell’esperienza del Pci e sulla chiave di lettura del congresso di Fiuggi: potere del dibattito in cui a fare la differenza non è l’appartenenza ma la capacità di dialogare e confrontarsi su idee e visioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ammissione degli ex comunisti Velardi e Testa: «Eravamo dalla parte sbagliata». Alla Fondazione An il libro “Siamo stati iscritti al Pci”

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