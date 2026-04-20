L’Associazione Internazionale degli Esorcisti ha espresso un forte dissenso rispetto alle recenti tensioni e ai conflitti in Medio Oriente. La loro posizione si concentra sulla condanna delle azioni belliche che coinvolgono le diverse parti del territorio. La dichiarazione arriva in un momento di crescente preoccupazione internazionale per la situazione nella regione, mentre si rinnova l’appello a porre fine alle ostilità.

L’Associazione Internazionale degli Esorcisti ha manifestato una ferma opposizione verso le dinamiche belliche che stanno devastando il Medio Oriente, schierandosi apertamente con la missione di pace sostenuta da Leone XIV. La nota dell’organizzazione mette in guardia contro un clima globale di frammentazione, identificando nelle recenti escalation militari una manifestazione di forze oscure che minacciano la stabilità dell’intera umanità. La tensione spirituale dietro i conflitti regionali. Il internazionale attuale, segnato da scontri che si allargano costantemente e dalla minaccia del terrorismo, viene letto dall’Aie come una crisi che trascende i confini della cristianità medievale per colpire l’intero pianeta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guerra in Medio Oriente: l’allarme degli esorcisti sul male globale

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