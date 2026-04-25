Stellantis su un poker d' assi i nuovi investimenti

Mancano pochi giorni alla presentazione dei nuovi piani di Stellantis, prevista per il 21 maggio, e si intensificano le voci sulle strategie che il gruppo potrebbe adottare. Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni riguardo a investimenti e progetti che riguardano diverse aree di attività. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa, ma l’attesa cresce tra gli addetti ai lavori.

Più si avvicina il 21 maggio, giorno della presentazione dei piani futuri di Stellantis, più emergono indiscrezioni sulle possibili strategie del gruppo. Ecco allora, come riporta l'agenzia Reuters, che il ceo Antonio Filosa intenderebbe concentrare la maggior parte degli investimenti su quattro dei 14 marchi di Stellantis. Tre appartengono all'ex Fca (Fiat, Jeep e Ram) e uno all'ex Psa (Peugeot). E gli altri? Nessuna chiusura, affermano le fonti di Reuters, ma avranno rilevanza a livello regionale o nazionale e riceveranno finanziamenti per costruire modelli che utilizzano la tecnologia dei quattro marchi principali. Tra le opzioni per i marchi regionali vi sarebbe l'utilizzo di piattaforme e tecnologie sviluppate dal «poker d'assi» di Filosa, con l'aggiunta di elementi di design interni ed esterni e una gestione personalizzata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stellantis, su un "poker d'assi" i nuovi investimenti Notizie correlate Leggi anche: Motocross, tutti gli italiani nel Mondiale MXGP 2026: un poker d’assi per stupire Leggi anche: Napoli, la probabile formazione contro il Milan: Conte cala il poker d'assi Una raccolta di contenuti Si parla di: Stellantis, su un poker d'assi i nuovi investimenti. Stellantis vende la fabbrica di Cassino ai cinesi di Dongfeng? L’indiscrezione di BloombergStellantis potrebbe vendere la sua fabbrica di Cassino, in provincia di Frosinone, ai cinesi di Dongfeng. Lo rivela la testata statunitense Bloomberg, secondo cui la casa automobilistica franco-italia ... tpi.it **Stellantis: azienda, no comment su impianti europei, normale avere dialogo**Roma, 23 apr. - (Adnkronos) - Nell'ambito della sua normale attività, Stellantis intrattiene discussioni con diversi operatori del settore in tutto il mondo su varie tematiche, sempre con l'obiettivo ... iltempo.it