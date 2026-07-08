la tragedia di monteviasco in appello una condanna

Dopo quasi otto anni dalla tragedia della funivia di Monteviasco, la Corte d’Appello di Milano ha emesso una nuova condanna per la morte di un tecnico che interveniva per la manutenzione dell’impianto. La decisione riguarda le responsabilità legate all’incidente avvenuto il 12 novembre 2018, che aveva causato il decesso del caposervizio. La sentenza modifica il quadro giudiziario precedente, senza specificare ulteriori dettagli sulle parti coinvolte o le pene inflitte.

A quasi otto anni dalla tragedia della funivia di Monteviasco, la Corte d’Appello di Milano ha ridisegnato il quadro delle responsabilità per la morte di Silvano Dellea, il caposervizio dell’impianto deceduto il 12 novembre 2018 durante un intervento di manutenzione. La sentenza ha infatti portato a cinque assoluzioni e a una sola condanna, con una riduzione della pena rispetto al primo grado. I giudici della quinta sezione penale hanno assolto tutti i cinque ex componenti del consiglio di amministrazione della cooperativa AU Suriv Onlus, che gestiva la funivia. In primo grado il Tribunale di Varese li aveva invece ritenuti responsabili, condannandoli a pene comprese tra un anno e quattro mesi e un anno e otto mesi per concorso in omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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