La giunta regionale toscana ha approvato un investimento di circa 3,7 milioni di euro destinato ai centri per la famiglia. La decisione è stata presa su proposta dell’assessora alle politiche sociali e alla sanità. La somma sarà utilizzata per rafforzare le strutture dedicate al supporto delle famiglie nella regione. La delibera riguarda l’assegnazione di fondi pubblici con l’obiettivo di migliorare i servizi e le attività di assistenza alle famiglie sul territorio.

Firenze, 8 luglio 2026 – La giunta regionale, su proposta dell’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni, ha deliberato di assegnare 3 milioni e 668.500 euro alle zone distretto e società della salute per rafforzare la rete dei centri per la famiglia e i servizi offerti. Tra questi vi sono attività di ascolto e consulenza dedicata ad adolescenti e genitori, con particolare attenzione ai giovani in situazioni di rischio. Sono previste iniziative in collaborazione con scuole, altre agenzie formatrici, consultori, servizi territoriali ed enti del terzo settore. Ci saranno anche attività di sensibilizzazione sul valore dell’affidamento familiare e dell’adozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Toscana rafforza i centri per la famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italy: The Importance of Celebrations | From the PBS Special DOI: Travel, Transform & Thrive

Notizie e thread social correlati

Dalla Regione oltre 3,6 milioni di euro per rafforzare la rete dei centri per la famiglia e i servizi offerti.La giunta regionale ha approvato un finanziamento di oltre 3,6 milioni di euro destinato alle zone distretto e alle società della salute.

Sanità, si rafforza la rete territoriale: attivo il nuovo servizio dell'infermiere di famiglia e comunitàGiovedì scorso a Bagnacavallo è stato presentato il nuovo servizio dell'infermiere di famiglia e comunità, promosso dall'Ausl Romagna.

Temi più discussi: Regione rafforza i centri per famiglia con azioni mirate rivolte ad adolescenti e mamme; La Mostra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi rafforza il progetto di promozione del territorio; ZLS Toscana: confronto a Livorno sulle opportunità per imprese e territorio; Attrazione capitali esteri, la Regione rafforza gli strumenti per promuovere le attività straniere.

La Toscana rafforza i centri per la famigliaFirenze, 8 luglio 2026 – La giunta regionale, su proposta dell’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni, ha deliberato di assegnare 3 milioni e 668.500 euro alle zone distretto e soc ... lanazione.it

FIRENZE - Incendi boschivi: nuove strategie di adattamento e avvio stagione Aib 2026. Il presidente Giani: Con queste scelte, la Toscana sceglie di guardare avanti: serve conoscere meglio i territori, rafforzare la prevenzione e anticipare i cambiamenti. x.com

Attrazione capitali esteri, la Regione rafforza gli strumenti per promuovere le attività straniereRinnovata l'intesa con Confidustria. Giani: Siamo state una delle prime regioni in Italia a creare nel 2010 un ufficio dedicato, Invest in Tuscany, e a delineare una strategia regionale ... intoscana.it