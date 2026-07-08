La giunta regionale ha approvato un finanziamento di oltre 3,6 milioni di euro destinato alle zone distretto e alle società della salute. Lo scopo è potenziare la rete dei centri per la famiglia e i servizi correlati. La decisione è stata presa su proposta dell’assessora alla sanità e alle politiche sociali. I fondi saranno utilizzati per migliorare l’offerta di assistenza e supporto alle famiglie nella regione.

LIVORNO – La giunta regionale, su proposta dell’ assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni, ha deliberato di assegnare oltre 3,6 milioni di euro alle zone distretto e società della salute per rafforzare la rete dei centri per la famiglia e i servizi offerti. Tra questi vi sono attività di ascolto e consulenza dedicata ad adolescenti e genitori, con particolare attenzione ai giovani in situazioni di rischio. Sono previste iniziative in collaborazione con scuole, altre agenzie formatrici, consultori, servizi territoriali ed enti del terzo settore. Ci saranno anche attività di sensibilizzazione sul valore dell’affidamento familiare e dell’adozione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dalla Regione oltre 3,6 milioni di euro per rafforzare la rete dei centri per la famiglia e i servizi offerti.

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Teleacras - Altri milioni di euro per il servizio idrico

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