La Svizzera conquista ai rigori i quarti di finale | Colombia eliminata
La Svizzera ha eliminato la Colombia ai rigori e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2026. La partita si è conclusa con i tiri dagli undici metri, dopo il pareggio al termine dei tempi regolamentari e supplementari. È l’ultima squadra ad accedere ai quarti di finale.
Vancouver (Canada), 7 luglio 2026 - La Svizzera è l'ottava ed ultima squadra ad approdare ai quarti di finale della Coppa del Mondo 2026. Gli elvetici hanno conquistato l'accesso al prossimo turno grazie al successo contro la Colombia, maturato ai calci di rigore. Determinanti gli errori di Sanchez ed Hernandez per i Cafeteros, che avevano sperato di spuntarla dopo l'errore di Akanji dal dischetto, che aveva riportato la lotteria in parità. Nei 120 minuti di gioco le emozioni erano state poche, in un match molto fisico e poco tecnico, caratterizzato da una traversa colpita da Lucumì nei tempi supplementari. Gli svizzeri di Yakin affronteranno l' Argentina nella prossima partita del torneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La SVIZZERA conquista i quarti di finale ai RIGORI Vargas segna e parte la festa
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