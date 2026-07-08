La svendita forzata dei pomodori italiani

Alle 10 del 30 giugno, alcuni tra i più grandi trasformatori di pomodoro italiani si sono collegati ai loro computer. Sono in attesa di ricevere le comunicazioni ufficiali sulla svendita forzata dei pomodori italiani. La procedura riguarda i raccolti di quest’anno, che devono essere venduti a prezzi stabiliti dalle autorità. Non sono state rese note le cifre o le modalità precise, ma la decisione riguarda l’intera filiera di produzione e distribuzione.

Alle dieci in punto della mattina del 30 giugno, alcuni dei principali trasformatori italiani di pomodoro sono inchiodati davanti agli schermi dei loro computer. Il momento è decisivo: devono partecipare a una procedura che potrebbe incidere in modo significativo sui loro fatturati. In gioco ci sono 8,5 milioni di confezioni di derivati del pomodoro – passate, pelati, polpe e concentrati – per un totale di circa quindicimila tonnellate di prodotto. Sul monitor scorrono i lotti e, con questi, la possibilità di aggiudicarsi una commessa di grande valore. La regola è semplice: offrire i prodotti al prezzo più basso. O almeno a un prezzo più basso di quello dei concorrenti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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