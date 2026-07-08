La strage degli animali Oltre 80mila quelli morti | Un equilibrio fragile
Durante la cerimonia del 50esimo a Seveso, l’Enpa ricorderà la morte di oltre 80.000 animali, causata dalla contaminazione ambientale. Questi animali sono stati uccisi direttamente o indirettamente dall'incidente. La cifra rappresenta un numero elevato di vittime, evidenziando la portata della catastrofe ambientale. La commemorazione si terrà per ricordare l'impatto di quell’evento sulla fauna locale.
Durante la cerimonia del 50esimo a Seveso, Enpa ricorderà la strage degli animali: oltre 80mila morirono direttamente o indirettamente a causa della contaminazione. Tra le vittime c’erano animali domestici come cani, gatti e pesci; animali da cortile e da reddito, tra cui galline, conigli e bovini e numerose specie selvatiche, soprattutto uccelli. Molti morirono a causa degli effetti diretti della contaminazione, mentre altri furono abbattuti nei mesi successivi per evitare l’ingresso della diossina nella catena alimentare. Altri ancora furono utilizzati per studi e sperimentazioni finalizzate a comprendere gli effetti della sostanza tossica sugli organismi viventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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