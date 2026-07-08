La strage degli animali Oltre 80mila quelli morti | Un equilibrio fragile

Durante la cerimonia del 50esimo a Seveso, Enpa ricorderà la strage degli animali: oltre 80mila morirono direttamente o indirettamente a causa della contaminazione. Tra le vittime c’erano animali domestici come cani, gatti e pesci; animali da cortile e da reddito, tra cui galline, conigli e bovini e numerose specie selvatiche, soprattutto uccelli. Molti morirono a causa degli effetti diretti della contaminazione, mentre altri furono abbattuti nei mesi successivi per evitare l’ingresso della diossina nella catena alimentare. Altri ancora furono utilizzati per studi e sperimentazioni finalizzate a comprendere gli effetti della sostanza tossica sugli organismi viventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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