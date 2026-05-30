Ralph Lauren l’uomo che ha inventato lo stile americano | dal Bronx al mito della polo il nuovo libro racconta la sua storia – L’estratto in esclusiva
Un nuovo libro racconta la storia di Ralph Lauren, evidenziando come prima ancora di diventare un marchio, fosse un’immagine e un modo di rappresentare l’America. La narrazione descrive il suo modo di interpretare lo stile statunitense attraverso immagini di case di campagna, campus, ranch, ville e partite di polo ideali, mai realmente giocate, ma perfettamente sognate.
Prima ancora di essere un marchio, Ralph Lauren è stato un immaginario. Un modo di guardare l’America e di vestirla come se fosse un film, una casa di campagna, un campus dell’Ivy League, un ranch nel West, una villa a Manhattan, una partita di polo mai giocata davvero ma perfettamente sognata. Il nuovo volume Ralph Lauren. Sfilate. Tutte le collezioni, pubblicato da L’Ippocampo, attraversa questa costruzione con la precisione dell’archivio e il passo del romanzo visivo: oltre 1200 fotografie, i testi di Bridget Foley e un percorso che va dalle prime collezioni agli show più recenti. La chiave è già nell’introduzione: “In questo vasto universo, Ralph Lauren ha creato un mondo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
RALPH LAUREN | Purple Label | Milan Men's Fashion Week 2026
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