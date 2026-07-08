La sindrome delle bionde
Due donne bionde della destra occidentale hanno provocato una reazione intensa da parte di un leader maschile considerato dominante. Le donne hanno agito in modo tale da mettere in crisi le dinamiche di potere tradizionali, causando una reazione di sorpresa e scompiglio nel settore politico internazionale. La scena si è svolta in modo pubblico, attirando l’attenzione sui comportamenti e le reazioni di questi protagonisti.
La chiamerei «Sindrome di Sansone», o forse più semplicemente paura. Fatto sta che le due bionde della destra occidentale hanno fatto saltare i circuiti al maschio alfa che per decenni ha bullizzato la geopolitica. Prendete Donald Trump. Sbarca ad Ankara, ringhia contro l'Europa, agita il portafoglio sulla Nato e poi, tra un fendente e l'altro, confessa il peccato: Giorgia Meloni gli piace. Proprio lei, che fino a ieri cercava di esorcizzare via social ogni mattina al risveglio. Chiedendo perfino un ordine restrittivo. Ne esce l'immagine di una premier italiana che non solo tiene botta, ma rispedisce al mittente quella scemenza delle «ginocchia flesse», feticcio retorico di una sinistra ferma al paleozoico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La sindrome di Chuck Cunningham
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