Una presentazione alla Camera ha fatto conoscere un progetto che unisce un libro e un disco, entrambi dedicati a Scampia. Il volume raccoglie testimonianze e immagini che raccontano le diverse sfaccettature del quartiere, mentre il disco propone brani musicali ispirati alla stessa realtà. L’evento ha coinvolto artisti e autori, portando alla luce aspetti spesso ignorati degli ambienti locali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e l’attenzione si è concentrata sulle opere presentate.

Tempo di lettura: 3 minuti Le tante anime di Scampia, oltre gli stereotipi. Per farle emergere ci sono voluti un libro e un disco insieme, due facce della stessa medaglia. Il titolo è provocatorio, ma in realtà è un invito alla riflessione autocritica: “ A camorra song’ io” (Baldini+Castoldi). A realizzarli gli ‘A67, storica rock band della periferia nord di Napoli. La presentazione oggi pomeriggio alla Camera. “Un libro corale che restituisce attraverso i racconti la complessità del territorio” dice la deputata Gilda Sportiello del M5S, intervenuta con il collega parlamentare Antonio Caso. Si tratta di un’opera bidimensionale, se si vuole. Protagonista è Scampia con le sue storie di resistenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Scampia che resiste, libro+disco degli ‘A67 presentati alla Camera

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A camorra song' io, presentati alla Camera libro e disco degli A67 su Scampia che resiste

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