Ieri è stato presentato il Piano strategico 2026-2031 e il Programma triennale 2026-2028 della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. I due documenti delineano quattro pilastri fondamentali che guidano lo sviluppo dell’ateneo fino al 2031, anno in cui termina il mandato del rettore in carica. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti dell’ateneo e della città, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle “gambe” del piano.

Pisa, 8 luglio 2026 – Sono quattro le ‘gambe’ del Piano strategico 2026–2031 e del Programma triennale 2026–2028 presentati ieri dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: rappresentano i documenti programmatici che definiscono la traiettoria dell’Ateneo verso il 2031, anno della fine del mandato del rettore Nicola Vitiello. Si tratta di quattro progetti speciali: Sistema universitario e della ricerca pisano, Memo, merito e mobilità sociale, Innovation hub e Sant’Anna forum, pensati, ha detto Vitiello, per “accelerare lo sviluppo dell’istituzione accademica attraverso iniziative trasversali, riconoscibili e ad alto impatto, capaci di tradurre in azioni concrete la visione strategica della Scuola”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Sant’Anna del futuro, quattro pilastri per consolidare l’alleanza fra l’ateneo e la città

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