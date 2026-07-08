La Sagra delle pesche di Montelabbate festeggia ottant’anni con un programma speciale che si svolge anche a Pesaro. La manifestazione prevede eventi e iniziative dedicate alla celebrazione, coinvolgendo entrambe le località. La festa principale si tiene a Montelabbate, ma le attività si estendono anche nella città vicina, con appuntamenti e momenti dedicati alla tradizione. La ricorrenza si svolge nel rispetto del calendario ufficiale della manifestazione.

La Sagra delle pesche di Montelabbate compie 80 anni e per celebrare questo importante traguardo presenta un ricco programma di iniziative che quest’anno coinvolge anche la città di Pesaro. L’appuntamento è dal 19 al 26 luglio, partendo proprio da una serata nel capoluogo. Domenica 19, ad Itaca Beach, si parte con "Peach on the Beach", tra dj set e degustazioni enogastronomiche a base di pesche di Montelabbate. Lunedì 20 luglio invece, la Sagra sarà protagonista dei "Concerti dei Lunedì" alla Palla con "80 Voglia di Pesche". In programma una sfilata del Corpo Bandistico Rossini di Montelabbate, la partecipazione del Palio dei Carrettieri di Osteria Nuova ed una serata danzante con Fabrizio e gli Accademia, accompagnata da degustazioni gratuite delle pesche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La sagra delle pesche compie 80 anni e fa tappa pure a Pesaro

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