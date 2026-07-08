La Ruota della Fortuna Gerry Scotti corre troppo e Samira Lui con i pois è favolosa

Da dilei.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trasmissione torna in onda l’8 luglio 2026, con Gerry Scotti che corre troppo durante le prove e Samira Lui con i pois che si distingue per la sua presenza scenica. Sono stati registrati nuovi episodi con concorrenti che hanno mostrato ottima preparazione. La produzione ha confermato la partecipazione di Scotti e Lui, e sono stati registrati momenti di alta tensione e spettacolo. La prima puntata promette di riproporre i tradizionali colpi di scena e le sfide tra i concorrenti.

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La Ruota della Fortuna torna in onda l’8 luglio 2026, conquistando ancora una volta il pubblico con colpi di scena clamorosi, concorrenti preparatissimi e l’intesa fra Samira Lui e Gerry Scotti.  La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre per lasciare spazio a Temptation Island. Come di consueto la puntata è iniziata fra allegria e canzoni, con la musica dei Fortuna Five, la band, chiamata così da Gerry Scotti, che ha annunciato l’ingresso in studio del conduttore. E dopo aver svelato i concorrenti arrivati per sfidare la campionessa, il presentatore ha chiamato Samira Lui. Sorridente e bellissima, la showgirl ha sceso le scale dello studio televisivo con il consueto balletto, indossando un abito bianco, dal sapore vintage, a pois. 🔗 Leggi su Dilei.it

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La ruota della fortuna, Gerry Scotti contro Samira: il gesto inaspettato davanti a tutti VIDEO

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