La Ruota della Fortuna Gerry Scotti corre troppo e Samira Lui con i pois è favolosa

Notizia in breve

La trasmissione torna in onda l’8 luglio 2026, con Gerry Scotti che corre troppo durante le prove e Samira Lui con i pois che si distingue per la sua presenza scenica. Sono stati registrati nuovi episodi con concorrenti che hanno mostrato ottima preparazione. La produzione ha confermato la partecipazione di Scotti e Lui, e sono stati registrati momenti di alta tensione e spettacolo. La prima puntata promette di riproporre i tradizionali colpi di scena e le sfide tra i concorrenti.