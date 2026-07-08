La ripartizione della responsabilità tra Ds e Direttore sga nella redazione degli atti amministrativi e contabili A cura di Anna Armone

La responsabilità nella redazione degli atti amministrativi e contabili è condivisa tra il dirigente scolastico e il Direttore sga. La relazione tra queste figure si basa su un rapporto gerarchico funzionale, che definisce i ruoli e le competenze di ciascuno all’interno dell’istituzione scolastica.

La relazione tra il dirigente scolastico e il Direttore sga va inquadrata nel rapporto gerarchico funzionale che intercorre tra queste due uniche figure gestionali presenti nell’istituzione scolastica. Ed è questa la caratteristica più importante: un’organizzazione pubblica che presenta due ambiti ben distinti non collegati in via gerarchica: l’ambito amministrativo-gestionale e l’ambito didattico. Il dirigente e il direttore sono le due uniche figure presenti nell’ambito amministrativo-gestionale che può essere “incrementato” con altre figure di supporto, ma esclusivamente attraverso l’esercizio della delega dirigenziale. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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