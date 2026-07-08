Tra i nomi del nuovo ciclo della nazionale brasiliana c’è anche Alisson, portiere del Napoli. Dopo l’eliminazione agli ottavi del Mondiale contro la Norvegia, che ha visto protagonista Haaland, la selezione brasiliana cerca di ripartire con una nuova formazione. La ricostruzione avviene sotto la guida di Ancelotti, che ha preso in carico la squadra dopo il fallimento nel torneo mondiale.

C’è un pezzetto di Napoli nel nuovo Brasile di Ancelotti. Dopo il clamoroso flop al Mondiale — l’eliminazione agli ottavi contro la Norvegia di un incontenibile Haaland — la Seleção riparte da un nuovo anno zero. E nel lavoro di ricostruzione delineato da Globoesporte, tra i tanti nomi papabili per il prossimo ciclo, è comparso anche quello di Alisson Santos, il giovane brasiliano del Napoli, finito nel mirino della CBF. Ancelotti resta, si riparte da zero. Il tabù si è allungato a 24 anni: il Brasile non vince il Mondiale dal 2002, e stavolta è arrivato addirittura agli ottavi. La guida, però, non cambia: Carlo Ancelotti resterà commissario tecnico fino al 2030, in virtù del ricco rinnovo firmato ancor prima della spedizione americana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La ricostruzione del Brasile di Ancelotti dopo il flop Mondiale: e tra i nomi del nuovo ciclo spunta anche l’Alisson del Napoli

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