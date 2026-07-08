Per affrontare le giornate più calde, si consiglia di seguire la regola del 6: bere almeno sei bicchieri di acqua al giorno, evitare di uscire nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, ridurre l’attività fisica nelle ore centrali e proteggere la testa con un cappello o un cappellino. Queste misure sono state raccomandate da esperti per ridurre i rischi legati alle alte temperature.

Le ondate di calore sempre più intenso che stanno colpendo l'Italia e l'Europa sono sempre più intense e frequenti. Il corpo fatica ad affrontare le temperature elevate, tutto diventa più difficile sia sul lavoro che nella vita quotidiana, aumentano i malori legati alla disidratazione e ai colpi di calore, gli anziani e le persone più fragili sono i soggetti più a rischio. Una scarsa idratazione contribuisce a far sentire di più il caldo, per questo il dottor Paul Lee, chirurgo ortopedico, ha stabilito una regola del 6, facile da ricordare, per dare alcuni consigli da seguire quando il caldo si fa particolarmente intenso. Bere molto, almeno 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La regola del 6 per combattere il caldo nelle giornate più afose

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Bere tanto per il caldo... ma ti tolgono la patente!

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