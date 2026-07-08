La presidente rilancia | Risolviamo i problemi
La presidente ha dichiarato che si sta lavorando per completare tutte le prefinali rimanenti e chiudere la stagione in modo regolare. Ha aggiunto che non ritiene utile una possibile protesta, sottolineando l'impegno a risolvere i problemi attuali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle questioni in corso o sulle modalità di intervento previste.
"Stiamo lavorando affinchè la stagione si chiuda in maniera regolare, con lo svolgimento di tutte le prepalio rimaste. C’è chi pensa a una protesta? La troverei francamente inutile". Parola del presidente del Comitato delle Borgate, Francesca Micheli, che rilancia dopo le polemiche che hanno toccato anche il consiglio a seguito dell’annullamento della prepalio di Tellaro, prevista domenica scorsa. La presidente prova a ritessere i fili di una vicenda che sta togliendo serenità un po’ a tutti gli attori principali del movimento. "Quello dei campi di regata è un problema al quale stiamo lavorando da mesi, ininterrottamente – dice la presidente –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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