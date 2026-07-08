La presidente rilancia | Risolviamo i problemi

Notizia in breve

La presidente ha dichiarato che si sta lavorando per completare tutte le prefinali rimanenti e chiudere la stagione in modo regolare. Ha aggiunto che non ritiene utile una possibile protesta, sottolineando l'impegno a risolvere i problemi attuali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle questioni in corso o sulle modalità di intervento previste.