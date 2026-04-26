Trump agli americani risolviamo le differenze pacificamente
Un esponente repubblicano si rivolge agli americani, chiedendo di affrontare le divergenze in modo pacifico. Ricorda che negli ultimi due anni ci sono stati episodi di attacchi e uccisioni rivolti ai repubblicani. Alla luce di questi eventi, invita il paese a trovare soluzioni attraverso il dialogo e la calma, evitando ulteriori conflitti. La sua richiesta si basa sulla necessità di mantenere un clima di rispetto tra le diverse parti politiche.
"Non è la prima volta nell'ultimo paio di anni che i repubblicani vengono attaccati o uccisi. Alla luce di questa sera, chiedo agli americani di risolvere le differenze pacificamente. Vale per i repubblicani, i democratici, gli indipendenti, i progressisti". Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca dopo gli spari al gala dei corrispondenti a Washington. "La mia impressione - ha proseguito - è che l'aggressore fosse un lupo solitario". A chi gli chiedeva se fosse preoccupato per le minacce alla sua vita, il presidente ha risposto: "E' una professione pericolosa". Poi ha aggiunto: "Nessun Paese è immune alla violenza politica ". L'aggressore è stato identificato in Cole Tomas Allen, 31enne della California.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
GLI AMERICANI ODIANO TRUMP : IN GUERRA MANDACI BARRON
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