Dopo la pausa obbligata di ieri (causa concerto di Baglioni inizialmente previsto e poi rimandato al 2027), riprende stasera la quarantacinquesima edizione del Pistoia Blues Festival in Piazza del Duomo e lo fa con una proposta rock di derivazione blues di sicuro appeal. Musica che infiamma, ma anche garanzia di show dal palco con i The Darkness preceduti da Messa, Spleen e dal vincitore di Obiettivo BluesIn Woody Bones, progetto musicale dell’artista cremonese Francesco Zovadelli. Per i The Darkness si tratta di un ritorno all’ombra del campanile pistoiese, dopo il successo di esattamente dieci anni fa, quando si esibirono insieme ai Black Label Society. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piazza si riaccende. E torna il Blues Festival. Sul palco i The Darkness. Classico Rock anni ’70

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