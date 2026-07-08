La piazza si riaccende E torna il Blues Festival Sul palco i The Darkness Classico Rock anni ’70
La quarantacinquesima edizione del Pistoia Blues Festival riprende questa sera in Piazza del Duomo, dopo la sospensione di ieri a causa del rinvio del concerto di Baglioni al 2027. Sul palco si esibiscono i The Darkness, band nota per il rock degli anni ’70 con influenze blues. La manifestazione, che si svolge nella città, prevede la ripresa delle esibizioni dopo la pausa obbligata.
Dopo la pausa obbligata di ieri (causa concerto di Baglioni inizialmente previsto e poi rimandato al 2027), riprende stasera la quarantacinquesima edizione del Pistoia Blues Festival in Piazza del Duomo e lo fa con una proposta rock di derivazione blues di sicuro appeal. Musica che infiamma, ma anche garanzia di show dal palco con i The Darkness preceduti da Messa, Spleen e dal vincitore di Obiettivo BluesIn Woody Bones, progetto musicale dell’artista cremonese Francesco Zovadelli. Per i The Darkness si tratta di un ritorno all’ombra del campanile pistoiese, dopo il successo di esattamente dieci anni fa, quando si esibirono insieme ai Black Label Society. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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