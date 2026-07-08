La partita si è conclusa dopo le 23, con due bambini che, insieme alla madre, si sono rifiutati di lasciare lo stadio prima della fine. La sfida tra due campioni, valida per le semifinali di Wimbledon, ha visto Novak Djokovic battere Felix Auger-Aliassime in un match che è diventato il più lungo nella storia del torneo. La partita è stata definita “epica” e ha attirato l’attenzione per la sua durata record.

Una partita già entrata nella storia e definita “epica”, che riporta due campioni a sfidarsi in semifinale: Novak Djokovic ha sconfitto Felix Auger-Aliassime a Wimbledon, giocando il match dei quarti di finale più lungo della storia del torneo. E ad applaudirlo, sugli spalti, sono rimasti sino all’ultimo la moglie Jelena Risti? e i figli Stefan, 12 anni, e Tara, 8 anni. Cosa ha detto Novak Djokovic ai figli a Wimbledon. La partita è durata ben 5 ore e un quarto, e si è conclusa poco dopo le 11 di sera. Un’ora decisamente tarda per due bambini, che hanno opposto strenua resistenza all’idea di lasciare lo stadio: « Ho detto ai bambini di andare a dormire dopo il quarto set, ma non volevano ascoltarmi, e sono contento che siano rimasti », ha detto Djokovic al termine di un match estenuante. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La partita record si è conclusa dopo le 11 di sera. Un’ora tarda per due bambini, che accanto a mamma Jelena si sono rifiutati di lasciare lo stadio prima della fine del match

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Jordy Frahm Leaves Lasting Legacy as College Softball Career Comes to an End

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