Prima dell'inizio del derby di Torino, si sono verificati scontri tra tifosi che hanno coinvolto ultrà della Juventus. Un ultrà è stato ferito e si trova in condizioni gravi. La partita è stata sospesa per circa un'ora e poi disputata con lo stadio quasi vuoto. I tifosi della Juventus del settore ospiti sono entrati senza bandiere né striscioni pochi minuti prima del fischio di inizio.

Che qualcosa di brutto fosse successo si era capito subito. I tifosi della Juventus, del settore ospiti dello stadio Grande Torino (e di uno spicchio di tribuna) entrano senza striscioni e bandiere quando mancano pochi minuti al fischio di inizio. Del tutto anomalo per un derby. La conferma arriva alle 20.45, quando la partita dovrebbe iniziare. Le squadre rimangono negli spogliatoi per minuti interminabili. La conferma ulteriore quando dalla curva Maratona, cuore caldo del tifo del Torino, si ripiegano gli striscioni. Un 45enne, tifoso della Juventus, è stato ricoverato in gravi condizioni: codice rosso per un grave trauma cranico, è stato trasportato prima all’ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, in prognosi riservata e in queste ore in sala operatoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontri prima del derby di Torino, ultrà della Juve ferito e in gravi condizioni. Partita bloccata per un’ora, poi si gioca in uno stadio semivuoto

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Scontro derby Torino-Juve, gli ultrà bianconeri escono dallo stadio e la partita inizia in ritardo

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