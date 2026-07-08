Un calciatore messicano ha segnato un gol decisivo durante i Mondiali, attirando l’attenzione di diversi club europei. Il suo valore di mercato è salito a 40 milioni di euro, secondo fonti di mercato. Sul giocatore c’è anche il interesse del Milan, che monitora la situazione. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra del giocatore. La società italiana sta valutando eventuali offerte e modalità di acquisto.

I radar del calciomercato internazionale si accendono improvvisamente sul Messico, dove ha brillato una delle stelle più luminose dell'intera rassegna iridata. Il Milan, sempre molto attento alla linea verde e allo scouting di talenti generazionali da inserire nel progetto tecnico di Rúben Amorim, si è ufficialmente iscritto alla corsa per Gilberto Mora, gioiello classe 2008 di proprietà del Club Tijuana. Le prestazioni del diciassettenne centrocampista offensivo con la maglia della Nazionale maggiore messicana hanno letteralmente fatto saltare il banco. Il ragazzo, che ha bruciato le tappe diventando il più giovane debuttante nella storia della selezione centroamericana, ha attirato gli osservatori dei principali top club del Vecchio Continente, pronti a darsi battaglia a suon di milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - La nuova stella dei Mondiali incanta tutti: c'è anche il Milan sul prodigio da 40 milioni

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Standing ovation per MALININ. Conquista tutti con un'esibizione toccante |

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