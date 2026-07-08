La nuova politica | se gli estremismi al potere diventano forze moderate

Una nuova politica si sta affermando, con la destra al governo che si inserisce nelle dinamiche europee e internazionali, rispettando i vincoli esistenti. Questa evoluzione sta portando alla creazione di nuovi spazi politici, segnando un passaggio nel panorama politico nazionale. La trasformazione avviene quasi automaticamente, con il consolidamento di forze che, pur mantenendo radici estremiste, si presentano ora come forze moderate all’interno del quadro istituzionale.

Roma, 8 luglio 2026 – L’ istituzionalizzazione della destra di governo, oramai pienamente inserita nel rispetto dei vincoli e nelle dinamiche europee e internazionali, produce, quasi meccanicamente, nuovi spazi politici. Fratelli d’Italia, come prima la Lega e in parte il Movimento 5 Stelle, ha compiuto una traiettoria che potremmo definire classica: dalla radicalità identitaria anti-establishment alla responsabilità di governo e ad un nuovo realismo programmatico. Una volta entrata nella stanza dei bottoni, la destra di Giorgia Meloni ha dovuto accettare coordinate difficilmente eludibili: il perimetro europeo, la collocazione atlantica, i vincoli di finanza pubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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