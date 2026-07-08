la nato affida ad accenture e leonardo la nuova rete digitale da 200 milioni

La Nato ha affidato ad Accenture e Leonardo la creazione di una nuova rete digitale per operazioni classificate, con un investimento di circa 200 milioni di euro. L’accordo, firmato dalla Nato Communications and Information Agency, ha una durata di sette anni. La nuova infrastruttura sarà dedicata alle comunicazioni digitali riservate, garantendo la gestione e la protezione dei dati sensibili.

La Nato affida ad Accenture e Leonardo la realizzazione della nuova infrastruttura destinata alle proprie operazioni digitali classificate. L’accordo, firmato dalla Nato Communications and information agency, vale circa 200 milioni di euro e avrà una durata di sette anni. Il programma, denominato Protected business network, dovrà sostituire parte delle infrastrutture attuali con un ambiente cloud comune, standardizzato e più resistente ad attacchi informatici e interruzioni dei servizi. La piattaforma sarà utilizzata progressivamente da circa 29 mila utenti dell’Alleanza. Una rete per le operazioni classificate. Il Protected business network costituirà la base attraverso cui vertici politici, comandi e personale militare potranno comunicare, coordinare le attività e accedere ai dati riservati. 🔗 Leggi su Formiche.net

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