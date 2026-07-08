La mossa di Cardinale | dopo quattro anni… si prende il Milan

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan è stato ufficialmente acquisito da Gerry Cardinale il 7 luglio 2026, quattro anni dopo il passaggio di proprietà da Elliott. I documenti depositati indicano questa data come quella dell’effettivo cambio di gestione, contrariamente a quanto annunciato il primo giugno 2022. La società ora è sotto il controllo dell’imprenditore statunitense, che ha portato a termine la sua operazione quattro anni dopo l’annuncio iniziale.

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7 luglio 2026: il Milan è di Gerry Cardinale. Avete letto bene, non primo giugno 2022, il giorno del passaggio di mani da Elliott, come ci dicono gli atti depositati. Proprio 7 luglio 2026. Quelle immagini, quelle foto dell’accoglienza a Rubén Amorin a Milanello sono il segnale più chiaro, Indirizzato a tutti. Mister Gerry, in questa avventura, non ci vuole mettere solo i soldi, ma anche la faccia. Quel Milan che è stato, a seconda dei momenti e dei segnali ricevuti, di Furlani, di Ibrahimovic, di Scaroni, di Allegri o di Tare, ora è solo di Cardinale. Ed è giusto così., Il signor Red Bird ha azzerato tutto per ripartire da lui. Con figure di staff funzionali, ma non ingombranti, da prima fila. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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