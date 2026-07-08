Il Milan è stato ufficialmente acquisito da Gerry Cardinale il 7 luglio 2026, quattro anni dopo il passaggio di proprietà da Elliott. I documenti depositati indicano questa data come quella dell’effettivo cambio di gestione, contrariamente a quanto annunciato il primo giugno 2022. La società ora è sotto il controllo dell’imprenditore statunitense, che ha portato a termine la sua operazione quattro anni dopo l’annuncio iniziale.

7 luglio 2026: il Milan è di Gerry Cardinale. Avete letto bene, non primo giugno 2022, il giorno del passaggio di mani da Elliott, come ci dicono gli atti depositati. Proprio 7 luglio 2026. Quelle immagini, quelle foto dell’accoglienza a Rubén Amorin a Milanello sono il segnale più chiaro, Indirizzato a tutti. Mister Gerry, in questa avventura, non ci vuole mettere solo i soldi, ma anche la faccia. Quel Milan che è stato, a seconda dei momenti e dei segnali ricevuti, di Furlani, di Ibrahimovic, di Scaroni, di Allegri o di Tare, ora è solo di Cardinale. Ed è giusto così., Il signor Red Bird ha azzerato tutto per ripartire da lui. Con figure di staff funzionali, ma non ingombranti, da prima fila. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - La mossa di Cardinale: dopo quattro anni… si prende il Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ostensione di San Francesco: Zuppi prega per la pace

Notizie e thread social correlati

Milan, Cardinale tuona. Furlani a rischio. Il futuro di Allegri e la mossa per D’AmicoIn un articolo dedicato alle ultime notizie sul club milanese, si evidenziano le dichiarazioni di Gerry Cardinale, che ha espresso parole forti sul...

Milan, il nuovo uomo mercato: la mossa di Cardinale e quella storica frase di Boban che gela l'ambienteNella serata di domenica, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club, ha annunciato la composizione del nuovo...

Temi più discussi: La mossa di Cardinale: dopo quattro anni… si prende il Milan; Cupich: la sinodalità, ballo della Chiesa contro la tirannia del presente; Liberali, duello tra Milan e Como: Cardinale prova a trattare in prima persona; Cardinale chiama Liberali: il proprietario del Milan e le trattative condotte in prima persona.

La mossa di Cardinale: dopo quattro anni si prende il Milan7 luglio 2026: il Milan è di Gerry Cardinale. Avete letto bene, non primo giugno 2022, il giorno del passaggio di mani da Elliott, come ci dicono gli atti depositati. Proprio 7 luglio 2026. Quelle imm ... msn.com

#Cardinale come un Presidente vecchia maniera: la mossa a #CasaMilan che spiazza tutti - #Calciomercato #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit

RedBird presenta un’offerta vincolante per la franchigia milanese di Nba EuropeIl progetto ambizioso di NBA Europe di Gerry Cardinale coinvolge il Milan e la Pallacanestro Varese in una nuova era del basket europeo. Gerry Cardinale, patron del Milan e leader del fondo RedBird, h ... notiziemilan.it