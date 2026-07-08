la mia prima estate senza cri lancia un forte messaggio sui social

Senza Cri ha condiviso su Instagram una foto a petto nudo, senza il tape del binding. L’immagine mostra l’artista pugliese con il torso nudo, in un primo piano che evidenzia il suo corpo. La pubblicazione è accompagnata da un messaggio scritto, che ha suscitato attenzione tra i follower. La foto rappresenta un momento di libertà e autenticità per l’artista.

Senza Cri ha pubblicato uno scatto su Instagram a petto nudo, libero dal tape usato per il binding. L’artista pugliese ha voluto anche mandare un messaggio importante. Ecco le sue parole. Senza Cri, artista pugliese oggi 25enne, nonché ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è una persona non binaria che usa i pronomi maschili. Lo aveva rivelato lui stesso in un monologo alle Iene nel dicembre dello scorso anno: “Sapete cosa hanno in comune la mia identità e la musica? Anche chi non ne sa niente ne parla. Sono una persona non binaria e i miei pronomi sono il neutro e il maschile. L’identità di genere di una persona non binaria si colloca al di fuori della dicotomia maschile-femminile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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