La manifestazione - Il riconoscimento del Panathlon Firenze Toscana Equitazione Un premio di prestigio

Il Panathlon Firenze ha confermato il suo legame con il mondo dello sport attraverso il conferimento di un premio di prestigio. La manifestazione si è svolta sotto la guida del presidente Maurizio Mancianti e ha visto il riconoscimento di Toscana Equitazione.

Il Panathlon Firenze conferma il suo forte legame con lo sport, sotto la guida del presidente Maurizio Mancianti. Importante il riconoscimento assegnato ad Antonella Nenci, proprietaria e dirigente tecnico di Toscana Equitazione Asd a Cerbaia, che ha ricevuto il premio ‘Equitando 2026’ come miglior club ippico della Provincia di Firenze e all’istruttore Cristian Pitzianti per meriti sportivi in carriera. Una serata di valore sportivo e sociale con raccolta fondi per gli sport integrati, organizzata da Laura Cardinali del Panathlon e Antonella Nenci del centri ippico, alla presenza di Paolo Vignozzi assessore sport di Montespertoli, Simone Cardullo presidente Coni Toscana, Maurizio Mancianti presidente Panathlon Firenze e altre personalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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