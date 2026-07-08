Durante l'evento, il borgo si è trasformato in un mondo fantasy, con atmosfere ispirate alla Festa dell’Unicorno e una sfilata cosplay. Oltre 30.000 persone hanno partecipato, riempiendo strutture ricettive e attività commerciali locali. La manifestazione ha rappresentato un momento di grande afflusso per il territorio, evidenziando il suo ruolo come catalizzatore di sviluppo economico. La festa ha coinvolto visitatori di diverse età e provenienze, creando un’atmosfera di festa e intrattenimento.

"Un traguardo storico per un evento che riesce a trasformare il nostro borgo in un luogo immaginario. Un festival da oltre 30mila visitatori che dimostra come le grandi manifestazioni possono essere anche motore di sviluppo economico: le strutture ricettive sono piene e le attività commerciali aspettano un momento come questo. È un turismo che diventa anche stanziale". È così che il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, ha presentato la 20esima edizione di quella Festa dell’Unicorno che lui stesso ha contribuito anni fa a sviluppare. La presentazione dell’evento che inizierà dopodomani e si concluderà domenica prossima si è tenuta ieri a Firenze... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La magia della Festa dell’Unicorno. Atmosfere fantasy e sfilata cosplay

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