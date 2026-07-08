La Juventus ha incontrato gli agenti di Martinez, calciatore dell'Aston Villa, per discutere di un possibile trasferimento. La società italiana ha richiesto uno sconto sul prezzo di vendita. Oggi, il nuovo amministratore delegato e il direttore generale hanno incontrato il chief football officer del club inglese. La trattativa riguarda la cessione del giocatore e le condizioni economiche dell'operazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Faccia a faccia. Oggi il neo ad e dg della Juve, Giovanni Carnevali, e l'appena nominato chief football officer, Frederic Massara, hanno inc0ntrato gli agenti del portiere argentino Emiliano Martinez per farsi un'idea chiara dei possibili costi dell'operazione e capire davvero quanti margini ci sono per portare a Torino il numero uno che più piace a Luciano Spalletti. Una prima missione complicata, dunque, per la nuova dirigenza bianconera, considerate le cifre che l'Aston Villa continua a chiedere per liberare il campione del mondo. Carnevali nella giornata di ieri non ha negato che sia questo il problema principale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve incontra gli agenti di Martinez: serve lo sconto dell'Aston Villa. Gli scenari

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