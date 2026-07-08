La Juve ci riprova per Brahim Diaz | i bianconeri si giocano questa carta per convincere il marocchino
La Juventus sta tentando nuovamente di acquisire Brahim Diaz e potrebbe usare l’intermediazione di un dirigente per convincerlo a trasferirsi. La trattativa è in fase di sviluppo e non ci sono ancora accordi definitivi. La società valuta le strategie per convincere il giocatore, senza specificare i dettagli delle offerte o delle condizioni contrattuali in discussione. La situazione resta in evoluzione e non ci sono comunicazioni ufficiali sui passaggi successivi.
di Francesco Spagnolo La Juve non molla Brahim Diaz. I bianconeri potrebbero decidere di giocare la carta Massara per convincere il marocchino. Le ultime. La Juventus guarda al futuro e presto potrebbe riprovarsi per un vecchio pallino. Il club bianconero è infatti pronto a scendere nuovamente in campoin campo per tentare l’affondo su Brahim Diaz. Strappare il giocatore ai Blancos non sarà affatto una passeggiata. La dirigenza del Real non ha intenzione di svendere il calciatore e non lo ha inserito formalmente nella lista dei partenti. Inoltre, lo stesso ex Milan si trova molto bene a Madrid e, nonostante la spietata concorrenza interna per una maglia da titolare in vista della prossima stagione, preferirebbe rimanere alla corte di Mourinho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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