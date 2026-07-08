La Juve ci riprova per Brahim Diaz | i bianconeri si giocano questa carta per convincere il marocchino

Notizia in breve

La Juventus sta tentando nuovamente di acquisire Brahim Diaz e potrebbe usare l’intermediazione di un dirigente per convincerlo a trasferirsi. La trattativa è in fase di sviluppo e non ci sono ancora accordi definitivi. La società valuta le strategie per convincere il giocatore, senza specificare i dettagli delle offerte o delle condizioni contrattuali in discussione. La situazione resta in evoluzione e non ci sono comunicazioni ufficiali sui passaggi successivi.