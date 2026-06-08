Roma testa a testa con la Juve per Brahim Diaz | il marocchino non vuole lasciare Madrid

Roma e Juventus stanno valutando un trasferimento per Brahim Diaz, attaccante del Real Madrid. Il giocatore, di nazionalità marocchina, non vuole lasciare la squadra spagnola. Entrambi i club italiani stanno sondando il terreno per il calciatore, considerato un rinforzo per l’attacco. La trattativa è in fase preliminare, senza ancora offerte ufficiali o accordi definitivi.

Sia Roma che Juventus stanno sondando il terreno per il calciatore del Real Madrid: quello di Brahim Diaz è un profilo che farebbe gola ai due club di Serie A, entrambi in cerca di un innesto che possa portare qualità al reparto offensivo. Affare però che si complica per tutti: il 26enne ha già dichiarato che il suo intento sarebbe quello di continuare a vestire la maglia del Real Madrid anche se, allo stesso tempo, il suo contratto con i Blancos ha una scadenza prevista per il 30 giugno 2027 e, secondo quanto riportato da Eurosport, non ci sarebbe ancora nessun dialogo tra le parti per discutere un eventuale rinnovo. Il marocchino sarebbe disposto ad aprirsi alle offerte di mercato solo nel caso in cui il nuovo allenatore non lo ritenesse importante per il progetto della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Brahim Diaz vuole restare a Madrid, ma c’è ancora una speranza per la Juve. Cosa deve succedereBrahim Diaz vuole restare a Madrid, dove ha espresso la volontà di continuare e giocarsi le sue possibilità.

Brahim Diaz, un club di Serie A sfida la Juve per il marocchino. I bianconeri restano in vantaggio. Ma c’è da convincere il giocatoreUn club di Serie A ha avviato trattative per acquisire Brahim Diaz, attualmente in orbita di altri due club italiani.

Argomenti più discussi: Non solo la Juve, anche la Roma sull'ex Milan Brahim Diaz; Brahim Diaz-Juve, Spalletti spinge per il fantasista del Real Madrid; Dalla Champions al mercato, è sempre Juventus-Como: perché le mosse bianconere possono dipendere dal futuro di Nico Paz; La Roma sfida la Juventus per Brahim Diaz: la posizione del giocatore è chiara.