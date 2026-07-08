A Trezzo, la Torre del Castello è già esaurita, con tutti i biglietti venduti per l’osservazione dell’eclissi prevista il 12 agosto. Nonostante manchi più di un mese, l'interesse per l’evento ha già coinvolto la città, diventando un fenomeno di costume oltre alla semplice passione astronomica. La richiesta di ingressi ha superato ogni aspettativa, portando a un sold-out anticipato che testimonia l’entusiasmo locale.

A Trezzo è già febbre da eclissi. Manca ancora più di un mese al fatidico 12 agosto, eppure la caccia al biglietto per assistere allo spettacolo del Sole ha già contagiato la città, trasformandosi in un fenomeno di costume che va ben oltre la passione per l’ astronomia. I sessanta posti disponibili per godersi lo spettacolo dalla Torre del Castello sono stati polverizzati in una manciata di ore. Chi sperava in un romantico last-minute sul punto più alto del borgo medievale è avvisato: è tutto esaurito. Ma la delusione è durata pochissimo. La Pro Loco, insieme al divulgatore Andrea Boarato e con la regia del Comune, ha capito che l’evento meritava una platea ben più ampia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La grande attesa dell’eclissi a Trezzo. Torre del Castello è già sold-out

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