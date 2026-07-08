la freddezza di ruben vargas e kobel porta la svizzera a un traguardo storico

Notizia in breve

La Svizzera ha ottenuto una vittoria storica dopo una partita difficile contro la Colombia. La sfida si è conclusa con il risultato deciso da Ruben Vargas, che ha segnato nel secondo supplementare, e dal portiere Kobel, che ha mantenuto la porta inviolata. La Colombia ha avuto un’occasione nel primo supplementare, ma non è riuscita a segnare. La partita si è conclusa con la Svizzera che ha superato gli avversari nel tempo extra.