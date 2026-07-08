La freddezza di Ruben Vargas e Kobel porta la Svizzera a un traguardo storico
La Svizzera ha ottenuto una vittoria storica dopo una partita difficile contro la Colombia. La sfida si è conclusa con il risultato deciso da Ruben Vargas, che ha segnato nel secondo supplementare, e dal portiere Kobel, che ha mantenuto la porta inviolata. La Colombia ha avuto un’occasione nel primo supplementare, ma non è riuscita a segnare. La partita si è conclusa con la Svizzera che ha superato gli avversari nel tempo extra.
La Svizzera scrive un pezzo di storia alla fine di una partita dura, complicata, contro una Colombia che non vorrebbe mai arrendersi. I rossocrociati potevano chiuderla nel secondo supplementare, la Colomba ha avuto la sua grande occasione nel primo supplementare, ma alla fine ha avuto ragione la freddezza di Ruben Vargas e Kobel., RUBEN VARGAS, Viene messo in campo per dare un po' di pepe a una squadra che stava controllando bene la partita ma senza fiammate, Fa il suo dovere, va anche molto vicino al gol nel secondo supplementare (il suo omonimo glielo nega), poi segna il rigore decisivo che porta la Svizzera ne quarti., KOBEL, Magari lo stile non è quello dei grandi portieri di una volta, però tra tempi regolamentari e supplementari gli arrivano tiri pericolosi che riesce a controllare senza eccessive acrobazie. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Si parla di: La freddezza di Ruben Vargas e Kobel porta la Svizzera a un traguardo storico; Kobel da 8,3: le pagelle DAZN di Switzerland - Colombia.
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