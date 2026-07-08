La Fontana delle Voci, situata in piazza Brin, è stata riaperta al pubblico dopo lavori di restauro. L’opera di Basaldella, caratterizzata da sculture in bronzo, si trova al centro della piazza e rappresenta figure umane stilizzate. La fontana era stata temporaneamente chiusa per interventi di manutenzione. Ora, i cittadini possono nuovamente ammirare l’installazione, che si integra nel contesto urbano come simbolo di memoria collettiva.

La Fontana delle Voci di piazza Brin torna alla piena fruizione della città, confermandosi come un luogo simbolico della memoria collettiva spezzina. È terminato il restauro conservativo e la manutenzione della fontana, realizzata nel 1956 dallo scultore Mirko Basaldella, e per questa occasione il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore Pietro Antonio Cimino e la restauratrice Francesca Lazzarotti hanno svolto ieri un sopralluogo. "La Fontana delle Voci – dice Peracchini – è uno dei simboli della nostra città. Per questo abbiamo scelto di investire nella sua riqualificazione, con l’obiettivo di valorizzarla e restituirla alla cittadinanza nel suo pieno splendore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fontana delle Voci. L’opera di Basaldella risplende nella piazza

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