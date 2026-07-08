La Fiorentina fa sul serio per Joao Mario | offerti 9 milioni alla Juventus La posizione dei bianconeri
La Fiorentina ha offerto 9 milioni di euro alla Juventus per il trasferimento di Joao Mario. La Juventus ha rifiutato l'offerta e ha restituito la proposta alla squadra viola. La valutazione dei bianconeri sulla richiesta di mercato non è stata comunicata.
di Francesco Spagnolo La Fiorentina ha messo sul tavolo 9 milioni per Joao Mario, ma la Juve ha rimandato l’offerta al mittente. Ecco la valutazione dei bianconeri. I movimenti di calciomercato entrano nel vivo e vedono una società toscana alla ricerca di rinforzi di qualità per le corsie esterne. Le attenzioni si sono concentrate in maniera decisa su un profilo di prospettiva ma già con una buona esperienza nel nostro campionato. La Fiorentina fa sul serio per Joao Mario, esterno che non fa parte dei programmi della Juventus per la prossima stagione. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club viola sarebbe uscito allo scoperto mettendo sul piatto 9 milioni di euro per il cartellino del giocatore, reduce da una buona seconda parte della scorsa stagione giocata in prestito con la maglia del Bologna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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