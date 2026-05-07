Durante la cerimonia di moda, una celebre attrice ha sfoggiato un vestito in velluto con la schiena scoperta, richiamando lo stile degli anni Duemila di Armani Privé. La scena si è arricchita di un commento pronunciato dall’attrice, che ha espresso il suo disappunto riguardo a come si siano lasciate perdere alcune caratteristiche di forza e indipendenza. La donna ha concluso con una frase che richiama la figura della scrittrice Goliarda, sottolineando la volontà di mantenere un’indole indomita.

«N on capisco perché ci siamo lasciati abbrutire e umiliare invece di essere indomiti come Goliarda Sapienza », così ha detto Matilda De Angelis sul palco dei David di Donatello 2026, dove è stata premiata come migliore attrice non protagonista per Fuori, il film di Mario Martone ispirato alla vita della scrittrice Goliarda Sapienza. « Il cinema deve essere pulito, onesto, sociale, politico », ha continuato l’attrice in un abito Armani Privé d’archivio anni Duemila. Una sirena che ha il colore della notte: misteriosa, affascinate e di classe. David di Donatello 2026: i look delle star. guarda le foto Il look da sirena di Matilda De Angelis. L’abito, lui sì, è indomito nella sua costruzione fluida e scultorea.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Velluto, schiena scoperta e fascino da sirena: il look Armani Privé è un pezzo d'archivio della maison anni Duemila

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