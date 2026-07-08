Haaland consuma circa 6000 calorie al giorno, includendo nel suo regime alimentare cuore e fegato di mucca, oltre a latte crudo acquistato da un contadino locale. La sua dieta è stata resa nota e condivisa sui social media, attirando l’attenzione di molti. L’attaccante, noto per la sua presenza in campo, segue questo regime alimentare per sostenere le sue prestazioni sportive.

La dieta di Erling Haaland è diventata virale quanto i suoi gol. Dopo aver eliminato il Brasile e trascinato la Norvegia tra le migliori otto, il norvegese ha stregato gli Stati Uniti anche con il suo stile di vita fuori dal comune: sui social spopolano i video della sua quotidianità, fatta di latte crudo, bistecche cucinate in casa e una fattoria che è diventata il suo punto di riferimento. 6000 calorie e le frattaglie: cosa mangia Haaland. Il cuore di tutto è il cibo. Haaland assume circa 6000 calorie al giorno — quasi il doppio di un adulto medio — basando la dieta su prodotti genuini e a chilometro zero: latte crudo, miele grezzo, bistecche tomahawk, pesce (dal branzino agli asparagi come contorno) e soprattutto le frattaglie, le sue preferite, che compra in una fattoria del Cheshire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su dieta.

© Ilnapolista.it - La dieta impressionante di Haaland: 6000 calorie al giorno, cuore e fegato di mucca, latte crudo comprato dal contadino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Erling Haaland El Jugador Del Mundial 2026 Que Consume 6000 Calorias Al Dia

Notizie e thread social correlati

La dieta impressionante di Haaland da 6000 calorie al giorno: mangia cuore di mucca e latte crudoHaaland consuma circa 6000 calorie al giorno, includendo cuore di mucca e latte crudo.

Haaland, gli allenamenti e la dieta per i Mondiali con la Norvegia: 6000 calorie al giorno e latte crudo. La meditazione e il sonnoHaaland si prepara ai Mondiali con la Norvegia seguendo una dieta di circa 6000 calorie al giorno, che include latte crudo, e praticando meditazione...

Temi più discussi: Erling Haaland, il campione ecologico tra biohacking, km zero e sogni da contadino; Haaland e la dieta da 6.000 calorie: piano della Norvegia ai Mondiali; La dieta di Haaland per i Mondiali 2026: cosa mangia il calciatore norvegese?.

La dieta impressionante di Haaland da 6000 calorie al giorno: mangia cuore di mucca e latte crudoIl grande pubbloc dei Mondiali è rimasto affascinato dallo stile di vita non convenzionale di Haaland: fa la spesa dal contadino, consuma latte crudo ... fanpage.it

L'arma segreta di Haaland ai Mondiali 2026: fegato, miele grezzo e lenti gialleLa doppietta realizzata da Erling Haaland contro il Brasile ai Mondiali 2026, decisiva per trascinare la Norvegia ai quarti di finale, ha riportato l'attenzione non solo sulle qualità dell'attaccante ... msn.com