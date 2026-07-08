La dieta impressionante di Haaland da 6000 calorie al giorno | mangia cuore di mucca e latte crudo

Haaland consuma circa 6000 calorie al giorno, includendo cuore di mucca e latte crudo. Il calciatore fa la spesa direttamente dal contadino e adotta un regime alimentare non convenzionale. La sua dieta impressiona il pubblico dei Mondiali, che si interessa alle sue scelte alimentari.

Il grande pubbloc dei Mondiali è rimasto affascinato dallo stile di vita non convenzionale di Haaland: fa la spesa dal contadino, consuma latte crudo e frattaglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Erling Haaland El Jugador Del Mundial 2026 Que Consume 6000 Calorias Al Dia

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