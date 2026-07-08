L’evento previsto per il 27 agosto all’ippodromo di Vinovo è stato annullato. La data, quasi esaurita, non si terrà per motivi non legati all’artista. Chi ha acquistato i biglietti può richiedere il rimborso. La comunicazione ufficiale non specifica i motivi dell’annullamento. Gli organizzatori invitano i possessori di biglietti a consultare le modalità di rimborso sul sito ufficiale o tramite i punti vendita autorizzati. La data non è più confermata nel calendario dell’artista.

B rutte notizie per i fan che non vedevano l’ora di ascoltare Francesco Gabban i all’Ippodromo di Vinovo, in provincia di Torino, il prossimo 27 agosto. Il concerto, già quasi sold out, è stato annullato per questioni organizzative, come comunicato lo scorso 6 luglio tramite i canali ufficiali dell’artista e su Instagram. Francesco Gabbani si toglie la giacca, Mara Venier: «Non te l’ho chiesto io. Altrimenti mi accusano di molestie.» X Leggi anche › Francesco Gabbani nuovo giudice di “X Factor 2025” al posto di Manuel Agnelli? Francesco Gabbani non canterà a Vinovo: l’annuncio. «Per ragioni organizzative non imputabili all’artista né al suo team, il concerto dell’artista previsto per il 27 agosto 2026 all’Ippodromo di Vinovo è stato annullato», si legge in una Storia pubblicata su Instagram. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La data del 27 agosto, già quasi sold out, è stata annullata per ragioni non imputabili all'artista. Ecco cosa è successo e come ricevere chiedere il rimborso del biglietto

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