La coppa punta all’Argentina

L’allenatore egiziano ha dichiarato che il Mondiale si dirige verso l’Argentina, dopo la vittoria degli argentini sugli egiziani agli ottavi. Hassan si è lamentato di alcune decisioni arbitrali considerate sfavorevoli, mentre la sua squadra è stata eliminata con una rimonta. La partita si è conclusa con la squadra sudamericana che ha superato gli avversari, eliminandoli dalla competizione.

2026-07-08 01:56:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore egiziano Hossam Hassan ha affermato che la Coppa del Mondo è “diretta verso l’Argentina” mentre si arrabbia per diverse decisioni arbitrali chiave dopo che i campioni in carica hanno eliminato la sua squadra con una notevole rimonta agli ottavi. La squadra di Hassan sembrava sulla buona strada per una sorprendente sorpresa dopo i gol di Yasser Ibrahim e Mostafa Ziko che avevano portato l’Egitto in vantaggio per 2-0 con 11 minuti di tempo regolamentare da giocare. Ma l’Argentina ha risposto ruggendo per mantenere vive le speranze di titoli consecutivi, Cristian Romero ne ha recuperato uno prima che Lionel Messi sparasse il suo ottavo gol del torneo sulla traversa per pareggiare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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