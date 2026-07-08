La continuità dei Dragons Banchelli guida il gruppo

Il team di basket Dragons Prato ha deciso di non apportare cambiamenti significativi alla rosa per la prossima stagione di serie C 2026-27, puntando a mantenere la stabilità e consolidare i risultati ottenuti in precedenza. La strategia prevede di conservare la competitività senza compromettere la sostenibilità economica e di continuare a sviluppare i giovani del settore giovanile. La guida tecnica rimane affidata a un allenatore che ha già lavorato con il gruppo nelle stagioni passate.

Continuità. È questa la linea scelta dai Dragons Prato per affrontare il campionato di serie C 2026-27. Nessuna rivoluzione, ma la volontà di consolidare quanto di buono è stato fatto nella scorsa stagione, mantenendo la squadra competitiva senza perdere di vista la sostenibilità economica e la crescita dei giovani del vivaio. Il primo tassello è la conferma di Edoardo Banchelli, che guiderà ancora la formazione rossoblù insieme al vice Gabriele Daddioli. La società punta a disputare un campionato tranquillo, ma con l’ambizione di ritagliarsi un ruolo importante, come già avvenuto nell’ultima annata. La programmazione è iniziata ufficialmente con l’assemblea dei soci che ha confermato Fabio Amerighi alla presidenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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