La Cina ha incontrato difficoltà nel settore dei brevetti relativi alle terre rare, evidenziando vulnerabilità nella gestione di questa risorsa strategica. Attualmente, il paese controlla tra il 70 e il 90% del mercato mondiale di minerali fondamentali, tra estrazione e raffinazione. Questi dati mostrano una posizione dominante, ma anche le prime crepe in un monopolio che si basa principalmente sulla capacità di estrazione e lavorazione.

Nessuno può negare che, ancora oggi, la Cina detenga il monopolio delle terre rare. Tra raffinazione ed estrazione dei minerali, il Dragone vanta una quota che oscilla tra il 70 e il 90% del mercato globale delle materie prime strategiche. Certo, il vento sta cambiando. Gli Stati Uniti si stanno lentamente sganciando dalle catene cinesi e lo stesso, seppur in modo un po’ più goffo, sta facendo l’Europa. E il Brasile, secondo Paese al mondo per giacimenti di terre rare, è la nuova terra di frontiera. Ma la Cina è e rimane comunque l’ingrosso mondiale. C’è però un buco nero nella gigantesca industria cinese. Un buco nero che risponde al nome di brevetto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina inciampa sui brevetti e mostra crepe nella partita sulle terre rare. Ecco perché

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