In Cina, le vendite di auto elettriche sono calate rispetto allo scorso anno e sono inferiori alle aspettative. La domanda interna non basta a consumare l’offerta di veicoli elettrici prodotti nel paese. Di conseguenza, molte aziende si trovano a dover esportare l’eccesso di auto elettriche, cercando mercati esteri per vendere i loro veicoli. La situazione evidenzia una difficoltà nel mercato domestico per questa tipologia di auto.

Se la domanda interna non assorbe l'offerta di prodotto, non resta che esportarne l'eccesso. La situazione sul mercato automobilistico cinese riflette appieno questa dinamica: le vendite di auto elettrificate sono al di sotto delle aspettative e in netto calo rispetto a un anno fa. Da inizio 2026, sono state consegnate 4,73 milioni di vetture. Significa una contrazione del 13% nei confronti del 2025.Fattori concomitantiDiversi fattori concorrono a questa circostanza insolita per un Paese abituato a decenni di crescita. L'economia in sé vive un periodo di incertezza, gli automobilisti attendono gli sconti ma il programma governativo di incentivi è stato ridimensionato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Cina e i dubbi sull'auto elettrica: esportarla conviene

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come BYD ha creato (e PUÒ DISTRUGGERE) le auto elettriche cinesi

Notizie e thread social correlati

Conviene un’auto elettrica nel 2026? Costi reali e calcolo mese per meseMolti si chiedono se acquistare un’auto elettrica nel 2026 sia una scelta conveniente, dato il proliferare di informazioni contrastanti e spesso poco...

Marco Loglio e l'auto elettrica in Cina: "La Multipla è stata la chiave"Un ingegnere italiano ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell'auto elettrica in Cina.

Temi più discussi: Marconi, volo per la Cina nel 2027: Aeroporto e governo già al lavoro; Le speranze dell’Europa, il bluff del Dragone. I dubbi di Signum sul dialogo Ue-Cina; I numerosi volti della Cina; Melonellum e preferenze, dubbi su Dublino, la sfida cinese sull'AI, arriva Supergirl.

Il misterioso aereo spaziale cinese #Shenlong ha rilasciato un nuovo oggetto in orbita terrestre. Nessuno sa cosa sia davvero, ma il caso riaccende tensioni e dubbi sulla corsa militare nello spazio x.com

La Cina non ha fatto odiare i data center agli americani reddit

Putin, la Cina e i dubbi di Xi sulla guerra in Ucraina: Potrebbe pentirsi dell’invasionePECHINO - Donald Trump ha lasciato Pechino appena quattro giorni fa. Oggi nella capitale cinese, diventata sempre più centro della scena geopolitica globale, arriva Vladimir Putin. È la ... repubblica.it

Le speranze dell’Europa, il bluff del Dragone. I dubbi di Signum sul dialogo Ue-CinaL’apparenza inganna. Non sempre è così, ma stavolta potrebbe esserlo. Non tutti sono convinti del fatto che l’incontro tra il ministro del Commercio cinese Wang Wentao e il commissario europeo al Comm ... formiche.net