La Cina e i dubbi sull' auto elettrica | esportarla conviene

Da sportmediaset.mediaset.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Cina, le vendite di auto elettriche sono calate rispetto allo scorso anno e sono inferiori alle aspettative. La domanda interna non basta a consumare l’offerta di veicoli elettrici prodotti nel paese. Di conseguenza, molte aziende si trovano a dover esportare l’eccesso di auto elettriche, cercando mercati esteri per vendere i loro veicoli. La situazione evidenzia una difficoltà nel mercato domestico per questa tipologia di auto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Se la domanda interna non assorbe l'offerta di prodotto, non resta che esportarne l'eccesso. La situazione sul mercato automobilistico cinese riflette appieno questa dinamica: le vendite di auto elettrificate sono al di sotto delle aspettative e in netto calo rispetto a un anno fa. Da inizio 2026, sono state consegnate 4,73 milioni di vetture. Significa una contrazione del 13% nei confronti del 2025.Fattori concomitantiDiversi fattori concorrono a questa circostanza insolita per un Paese abituato a decenni di crescita. L'economia in sé vive un periodo di incertezza, gli automobilisti attendono gli sconti ma il programma governativo di incentivi è stato ridimensionato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

la cina e i dubbi sull auto elettrica esportarla conviene
© Sportmediaset.mediaset.it - La Cina e i dubbi sull'auto elettrica: esportarla conviene
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Come BYD ha creato (e PUÒ DISTRUGGERE) le auto elettriche cinesi

Video Come BYD ha creato (e PUÒ DISTRUGGERE) le auto elettriche cinesi

Notizie e thread social correlati

Conviene un’auto elettrica nel 2026? Costi reali e calcolo mese per meseMolti si chiedono se acquistare un’auto elettrica nel 2026 sia una scelta conveniente, dato il proliferare di informazioni contrastanti e spesso poco...

Marco Loglio e l'auto elettrica in Cina: "La Multipla è stata la chiave"Un ingegnere italiano ha avuto un ruolo importante nello sviluppo dell'auto elettrica in Cina.

Temi più discussi: Marconi, volo per la Cina nel 2027: Aeroporto e governo già al lavoro; Le speranze dell’Europa, il bluff del Dragone. I dubbi di Signum sul dialogo Ue-Cina; I numerosi volti della Cina; Melonellum e preferenze, dubbi su Dublino, la sfida cinese sull'AI, arriva Supergirl.

Putin, la Cina e i dubbi di Xi sulla guerra in Ucraina: Potrebbe pentirsi dell’invasionePECHINO - Donald Trump ha lasciato Pechino appena quattro giorni fa. Oggi nella capitale cinese, diventata sempre più centro della scena geopolitica globale, arriva Vladimir Putin. È la ... repubblica.it

Le speranze dell’Europa, il bluff del Dragone. I dubbi di Signum sul dialogo Ue-CinaL’apparenza inganna. Non sempre è così, ma stavolta potrebbe esserlo. Non tutti sono convinti del fatto che l’incontro tra il ministro del Commercio cinese Wang Wentao e il commissario europeo al Comm ... formiche.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web