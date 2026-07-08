Durante una visita a un ospedale pediatrico di Londra, Kate Middleton è stata vista con una ferita sulla gamba. La ferita, di dimensioni moderate, era visibile sotto il vestito e ha attirato l’attenzione dei presenti. La duchessa ha camminato con naturalezza, senza mostrare segni di disagio. La ferita sembrava recente, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del suo infortunio.

Niente passa inosservato se si tratta di Kate Middleton. Nemmeno una piccola ferita sulla gamba che è stata osservata durante la visita a un ospedale pediatrico di Londra. Kate Middleton, l’errore dell’abito. Kate Middleton si è recata lunedì 6 luglio all’ ospedale pediatrico Evelina di Londra dove ha visitato diversi reparti, incontrando il personale medico e i piccoli pazienti. La Principessa del Galles ha chiacchierato coi bimbi e i loro genitori, ha giocato con dei pupazzetti e ha risposto alla domanda “imbarazzante” di un bambino di 10 anni che le ha chiesto se fosse la regina. Kate indossava un abito bianco di Suzannah London che presentava uno spacco sul davanti e questo l’ha tradita. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, la misteriosa ferita alla gamba: il dettaglio che l’ha tradita

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