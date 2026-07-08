Juventus non solo Martinez | incontro e sgarbo all’Inter

La Juventus ha incontrato questa mattina l’intermediario del portiere argentino Martinez per discutere della possibile operazione. Nel frattempo, il club bianconero ha mostrato interesse anche per un difensore, obiettivo dei rivali nerazzurri. La trattativa per il portiere è in fase di approfondimento, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali. La Juventus continua a muoversi sul mercato con decisione, senza comunicati ufficiali sulle trattative in corso.

La Juve spinge per il portiere argentino e intanto punta un difensore nel mirino dei rivali nerazzurri: le ultime indiscrezioni La Juventus accelera sul mercato e questa mattina ha incontrato l’intermediario del ‘Dibu’ Martinez per fare il punto della situazione. Giovanni Carnevali, Ceo della Juventus – Foto Calciomercato.it Vertice a Milano negli uffici del Ceo Carnevali come raccolto da ‘Sportitalia’, con i bianconeri che spingono quindi per il portiere argentino dell’ Aston Villa. Martinez ha dato il proprio benestare al trasferimento, ma c’è da trovare la quadra con la società inglese. Solet, Atta, Zaniolo: la Juve guarda in casa Udinese. Intanto sempre questa mattina la Juve ha incrociato anche la dirigenza dell’ Udinese, dove sono diversi gli obiettivi sotto osservazione della ‘Vecchia Signora’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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